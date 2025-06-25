Клара Новикова предсказала Лизе Арзамасовой сына

Юмористка Клара Новикова призналась в беседе со «СтарХитом», что предсказала актрисе Лизе Арзамасовой рождение сына.

«Мне Илья [Авербух] тогда сказал, что они ждут. Лиза только забеременела, животик намечался. А я сразу угадала, что родится мальчик», — вспомнила знаменитость.

Новикова поговорила с журналистами на премии «Хрустальная Турандот», которая состоялась в музее-усадьбе «Архангельское». Она призналась, что хотела пропустить мероприятие, но в итоге приехала на два часа раньше, чтобы «подышать».

«Я так на своем 17-м этаже перестала дышать, хотя это Серебряный бор. Я не спускаюсь вниз, я не могу ходить в Серебряный бор одна», — посетовала звезда.

Юмористка также раскрыла, что была рада встретить знакомых на светском вечере. Со своими коллегами по программе «Аншлаг», призналась Новикова, она давно не общалась.

В конце февраля 2025 года прошел концерт Клары Новиковой в Москве, на котором юмористка рассказала о своих украинских друзьях. Она призналась, что до сих пор общается со своими товарищами, несмотря на СВО.

Новикова подчеркнула, что не собирается покидать Россию, поскольку живет в стране уже много лет. В заключение концерта 77-летняя артистка прочла «монолог от тети Сони», которая мечтает, чтобы все оружие мира было похоронено.

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