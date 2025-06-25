Стало известно, как живет старший сын Меладзе: «Платит 2,6 млн в год»

Старший сын Константина Меладзе Константин учится в элитном колледже Лондона, который обходится его семье минимум в 2,6 млн рублей в год. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

20-летний Константин проходит обучение в Центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина в Великобритании. Он ведет непубличную жизнь, а в своих соцсетях делится созданными своими руками дизайнерскими проектами. Аккаунт молодой человек ведет на английском языке.

Как сообщает издание «7дней.ru», Меладзе-младший «не бедствует» в Лондоне, поскольку ему по-прежнему помогают родители финансово.

В 2024 году Валерий Меладзе вместе со своей супругой, певицей Альбиной Джанабаевой, и тремя детьми — Константином, Лукой и Агатой — переехали в Испанию. Также у Меладзе есть трое дочерей от предыдущего брака с Ириной Меладзе, с которой он прожил с 1989 по 2012 год.

Концертов в России у Меладзе нет, но он много гастролирует по миру — выступает на небольших площадках перед русскоязычной публикой. Подробнее о том, как живет Меладзе после отъезда из России, — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что экс-избранница сына основателя «Евросиба» встречается с солистом дуэта HammAli & Navai.