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СМИ раскрыли, как отдыхают молодые звезды летом 2025 года

«КП»: блогер Валя Карнавал отправилась в отпуск на родину миллионера из Армении
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Karna.val/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

23-летняя Валя Карнавал отправилась в отпуск на родину к своему возлюбленному, бизнесмену из Армении. Об этом сообщает kp.ru.

Карнавал опубликовала в личном блоге снимки, снятые в горах, и поделилась с фанатами фотографиями с букетами роз.

«Поклонники знаменитости уже давно обсуждают, что ее новым избранником стал бизнесмен из Армении. Тот факт, что Карнавал отправилась в отпуск в горные поля, лишь подтверждает эту теорию», — уверяет kp.ru.

Карнавал подозревают в романе с 29-летним бизнесменом Аргишти Эвояном, совладельцем компании «Чистая линия». Пару несколько замечали вместе на публике, но сама артистка не комментировала эту информацию.

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев в свою очередь отправился на отдых с женой Азизой и двухлетним сыном Рэмилем. Актер раскрыл, что провел отпуск на море, но не уточнил конкретное местоположение. Артист отметил, что отпуск в нынешнем году ему понравился больше предыдущего.

«Еще один популярный блогер, 25-летняя Аня Покров, этим летом отправилась в целое путешествие. Отпуск она начала в Париже и первым делом пошла на шопинг», — подчеркнуло kp.ru.

В «довольном банальном Таиланде» отдохнула певица Инстасамка: она провела отпуск на пляже вместе со своим мужем Олегом Еропкиным, но при этом в ее графике также было уделено время работе.

Ранее журналистка Собчак подтвердила роман Анастасии Мироновой с рэпером Navai.

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