Экс-избранница сына основателя «Евросиба» встречается с солистом дуэта HammAli & Navai

Рэпер Navai (он же — Наваи Бакиров, участник дуэта HammAli & Navai) встречается с блогершей и предпринимательницей Анастасией Мироновой. Об этом сообщает Super.ru.

Бакиров и Миронов появились вместе на 35-летии певицы Анны Asti, которое проходило 24 июня в особняке на Волхонке. Пара несколько раз попадала в объективы камер во время объятий.

Журналистка Ксения Собчак подтвердила роман знаменитостей в своем Telegram-канале. Она заявила, что «одобряет» выбор Мироновой.

«Красивая пара. Navai я вообще считаю очень мужественным, крутым чуваком. У меня с ним была отдельная история, когда он проявил себя, как настоящий мужчина», — написала Собчак.

Как сообщают СМИ, слухи о романе пары начали появляться еще в марте, а в начале июня знаменитости делились в личных блогах снимками из тех же локаций в Японии. В то же время сами звезды не подтверждали эту информацию.

Super.ru отмечает, что на мероприятии Анны Asti Navai в шутку называл Миронову своей сестрой.

Блогерша Анастасия Миронова начинала свою карьеру в сети как фитнес-блогер, а сейчас ее аккаунт в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) насчитывает более 1,5 млн подписчиков. Миронова также выпускает уходовую косметику и одежду под маркой IRNBY.

До этого блогерша на протяжении пяти лет встречалась с Николаем Никитиным, сыном владельца «Евросиба».

Ранее певица Юлия Ковальчук заявила, что хочет родить мальчика.