На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гостей свадьбы Бородиной заставили подписать соглашение о неразглашении: «А строем не ходили?»

Блогер Мартынова: гости свадьбы Бородиной подписывали документ о неразглашении
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Ольга Орлова»

Телеведущая Ксения Бородина «заставила» гостей своей свадьбы подписать соглашение о неразглашении. Об этом стало известно из Telegram-канала «Светский хроник», которое ведет журналистка Алена Мартынова.

«Бородина не только ввела строгий дресс-код для гостей на свадьбе, но и заставила подписать кровью соглашение о неразглашении. А строем на этой свадьбе не ходили?» — сказано в посте.

В подтверждение этой информации Мартынова опубликовала фотографию листа А4, в котором сказано о проведении мероприятия под «полным NDA».

Торжество Бородиной и Сердюкова прошло 23 июня на вилле Микетти в Подмосковье. На свадьбе выступили Zivert, Artik & Asti, Akmal' и Владимир Пресняков, а под венец телеведущую отвел муж ее лучшей подруги Ольги ОрловойВалерий Маслов.

Бородина перестала скрывать отношения с Сердюковым в августе 2024 года, а в декабре знаменитости объявили о помолвке. 3 июня 2025 года Ксения Бородина и Николай Сердюков официально зарегистрировали отношения. Влюбленные расписались во Дворце бракосочетания в Барвихе. На мероприятии присутствовали только близкие пары.

Ранее стало известно, что экс-избранница сына основателя «Евросиба» встречается с солистом дуэта HammAli & Navai.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами