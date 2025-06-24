Кончаловский признался, что побаивался Талызиной

Кинорежиссер Андрей Кончаловский на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Театре имени Моссовета вспомнил о непростом характере артистки. Его цитирует NEWS.ru.

Кинематографист признался, что побаивался Талызиной.

«Все мы немножко ее побаивались, я так думаю. Конечно, театр будет жить, но это будет уже немножко другой театр, в котором нет этой замечательной актрисы», — отметил он.

Валентины Талызиной не стало 21 июня. Актриса вошла в историю отечественного кинематографа благодаря ролям в фильмах «Ирония судьбы» и «Зигзаг удачи», а ее голосом говорит мама Дяди Федора в «Трое из Простоквашино». В Театре Моссовета, где 24 июня проходит прощание со звездой, она работала на протяжении 67 лет.

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Талызиной завершилась в Театре имени Моссовета. После гражданской панихиды гроб с Талызиной вынесли из театра под громкие овации. За процессией следовали родные и близкие Талызиной, среди которых были дочь артистки Ксения Хаирова и внучка Анастасия Талызина.

Ранее Александр Яцко на прощании с Талызиной зачитал письмо Дмитрия Медведева.