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Глава ФПБК пообещал новый суд с Козловским

Глава ФПБК Бородин заявил, что Козловский не выиграл суд
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил «Абзацу», что актер Данила Козловский еще не выиграл суд с ним.

По словам Бородина, последнее слушание уже назначено в Верховном суде. Глава ФПБК уверил, что оно станет последним. Он намерен выиграть суд против Козловского.

«Уверяю, это слушание будет для Козловского последним и мы его выиграем. Не буду раскрывать всех деталей, но то, что он заявляет, якобы он белый и пушистый, неправда, он ошибается», — заявил глава ФПБК.

В апреле 2023 года Бородин обратился в прокуратуру с заявлением о том, что после начала спецоперации России на Украине Козловский уехал в США, а потом решил вернуться в Россию и выступить в театрах в Москве и Санкт-Петербурге.

Бородин требовал от Генпрокуратуры проверить актера на предмет финансирования ВСУ из-за дружбы с иноагентом — режиссером Александром Роднянским (признан в РФ иностранным агентом).

В феврале 2025-го Данила Козловский объявил о завершении судебного спора с Бородиным, который обвинял его в «экстремизме» и «дискредитации армии».

Ранее сообщалось, что Данила Козловский сыграет в постановке «Чуковский».

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