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Итальянский тенор Рибикезу об отмене русской культуры: «Европа потерпела поражение»

Итальянский певец Рибикезу: русская культура слишком сильна, чтобы ее отменить
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Tenore Giovanni Ribichesu/VK

Итальянский оперный певец Джованни Рибикезу выразил мнение в беседе с ТАСС, что русскую культуру нельзя отменить.

«Европа пробовала разные способы отменить русскую культуру, но потерпела поражение. Невозможно сжечь книги, снести все памятники или запретить музыку Чайковского», — заявил исполнитель.

Русскую культуру, считает Рибикезу, нельзя отменить еще и потому, что она «слишком сильна и все равно пробьется». Певец также признался, что потерял множество контактов в Италии из-за своей работы в качестве приглашенного солиста Мариинского театра, но не жалеет об этом.

«Я доволен тем, что нахожусь в России — это мой выбор, и я счастлив. Надеюсь, что когда-нибудь смогу получить здесь паспорт и гражданство», — подчеркнул артист.

В начале декабря 2024 года министр культуры Литвы Шарунас Бирутис заявлял, что осуждает попытки отменить русскую культуру в его стране. Бирутис назвал естественным то, что в Литве проживает много людей русской национальности. Политик заявлял , что каждого российского исполнителя, приезжающего с выступлениями в Литву, нужно рассматривать индивидуально.

Ранее сообщалось, что Артемия Лебедева оштрафовали на 40 тысяч рублей за осквернение религиозных символов.

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