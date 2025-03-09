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Ковальчук объяснила, почему муж не разрешает ей гастролировать

Певица Ковальчук заявила, что муж не разрешает ей гастролировать из-за детей
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juliakovalchuk/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Юлия Ковальчук призналась в интервью Светлане Бондарчук, что ее муж Алексей Чумаков не разрешает ей гастролировать.

Ковальчук объяснила, что Чумаков не позволяет ей уезжать в дальние поездки на концерты. Артист не хочет, чтобы его жена отлучалась от их детей. У певцов две дочери – семилетняя Амелия и полуторагодовалая Алисия. По словам исполнительницы, супруг не доверяет няням, чтобы оставлять с ними детей на долгое время.

Чумаков уверил, что работает и зарабатывает достаточно, чтобы жена и дети чувствовали себя в норме без стороннего дохода.

«Ей (Ковальчук) это нужно не с точки зрения финансовой части. Ей нужно с точки зрения артистической. Поджигаться в этом смысле. Я ее понимаю прекрасно. Но я не могу работать, летать, прилетать и понимать, что мои дети находятся с каким-то человеком, которого я не знаю. Тем более Юлия – крутейшая мама», — поделился певец.

Ковальчук рассказала, что ее старшая дочь только начала понимать, что ее родители – артисты. По словам певицы, недавно Амелия побывала на одном из больших концертов отца. Как отметила исполнительница, дочь была в восторге и танцевала все выступление.

«До этого я возила ее с собой на один концерт, и для нее это был стресс. Потому что мы разлучились. Я была на сцене, а она как бы чуть-чуть пряталась. И она не смогла. Она эмоционально сначала радовалась, а потом разрыдалась от того, что не могла ко мне подойти и обняться», — рассказала артистка.

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