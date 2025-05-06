Ковальчук на фоне скандала рассказала о семейных отношениях с Чумаковым

Певица Юлия Ковальчук подчеркнула, что считает свои личные отношения с супругом Алексеем Чумаковым «табу для всех» и не обсуждает их с посторонними людьми. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на фоне скандала вокруг пары.

«Никто не знает о ней! Просто мы повествуем о том, что это нормально, ведь мы взрослые люди. Мне кажется, что для того, чтобы семейная пара существовала без тайн, и это было комфортно обоим, дома должна быть такая атмосфера, чтобы можно было поговорить абсолютно обо всем», — сказала певица.

Она добавила, что для нее стал неожиданным ажиотаж, который начался вокруг их семьи после интервью. По ее словам, она не поняла, что стало причиной этого. При этом Ковальчук отметила, что на фоне этой ситуации они «стали еще ближе».

Супруг артистки недавно рассказал в интервью Светлане Бондарчук, по какому критерию выбирал себе жену. Пользователей соцсетей возмутил этот подход. Они назвали «днищем» слова певца о жене и матери своих детей. Многие поклонники Ковальчук посоветовали ей бежать от «нарцисса и абьюзера».

Пара официально зарегистрировала отношения в 2013 году. В 2017 году у артистов родилась девочка Амелия, а через шесть лет — Алисия.

Ранее Юлия Ковальчук показала себя топлес после скандала из-за высказываний мужа.