Буйнов не захотел вторую свадьбу, как у Преснякова

Певец Буйнов заявил, что свадьба должна быть один раз в жизни

Певец Александр Буйнов признался в Telegram-канале, что не планирует вторую свадьбу с женой Аленой, как это сделали Владимир Пресняков и Наталья Подольская.

«Свадьба — как рождение — один раз в жизни!» — отметил певец.

Буйнов был женат трижды. Первой жены артиста Любови Вдовиной не стало в 2002 году во время пожара. Во второй раз он женился на женщине по имени Людмила. Певец признавался, что решился на этот брак из-за беременности подруги. Позже он пожалел об этом. В их союзе родилась дочь Юлия.

Третьей женой Буйнова стала Алена Гутман. По признанию артиста, Алена — самая желанная женщина в его жизни, о которой он только мог мечтать. Пара вместе почти 40 лет, но совместных детей у них нет.

В апреле 2025-го певица Жасмин призналась, что у жены Буйнова непростой характер.

Жасмин назвала Алену генералом в юбке. Она отметила, что супруга Буйнова очень гостеприимная. По словам артистки, женщина любит, когда все идеально накрыто и со вкусом. Певица заявила, что жена коллеги не щадит поваров, если те пересолили блюдо.

Ранее Буйнов рассказал, о каких поступках он сожалеет.