На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На прощании с Талызиной зачитали письмо Медведева: «Пример владения профессией»

Актер Яцко прочел письмо Медведева на прощании с актрисой Талызиной
close
Артем Геодакян/ТАСС

Актер Александр Яцко на прощании с актрисой Валентиной Талызиной зачитал письмо экс-президента России, Заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева. Об этом пишет издание Super.

В траурном послании Медведев отметил, что без Талызиной невозможно представить отечественную культуру, а ее творческие работы вошли в сокровищницу искусства.

«Одинаково свободно чувствовала себя в драме, комедии, популярных телефильмах, на сцене театра и даже за кадром мультфильмов… Каждая роль служила примером мастерского владения профессией», — пишет политик.

Яцко также добавил, что Талызина дарила голос не только героям мультфильмов, но и актрисе Барбаре Брыльске в новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром».

Валентины Талызиной не стало 21 июня. Актриса вошла в историю отечественного кинематографа благодаря ролям в фильмах «Ирония судьбы» и «Зигзаг удачи», а ее голосом говорит мама Дяди Федора в «Трое из Простоквашино». В Театре Моссовета, где 24 июня проходит прощание со звездой, она работала на протяжении 67 лет.

Ранее стало известно, что незадолго до кончины Валентина Талызина раскрыла свою мечту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами