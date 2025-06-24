На прощании с Талызиной зачитали письмо Медведева: «Пример владения профессией»

Актер Александр Яцко на прощании с актрисой Валентиной Талызиной зачитал письмо экс-президента России, Заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева. Об этом пишет издание Super.

В траурном послании Медведев отметил, что без Талызиной невозможно представить отечественную культуру, а ее творческие работы вошли в сокровищницу искусства.

«Одинаково свободно чувствовала себя в драме, комедии, популярных телефильмах, на сцене театра и даже за кадром мультфильмов… Каждая роль служила примером мастерского владения профессией», — пишет политик.

Яцко также добавил, что Талызина дарила голос не только героям мультфильмов, но и актрисе Барбаре Брыльске в новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром».

Валентины Талызиной не стало 21 июня. Актриса вошла в историю отечественного кинематографа благодаря ролям в фильмах «Ирония судьбы» и «Зигзаг удачи», а ее голосом говорит мама Дяди Федора в «Трое из Простоквашино». В Театре Моссовета, где 24 июня проходит прощание со звездой, она работала на протяжении 67 лет.

Ранее стало известно, что незадолго до кончины Валентина Талызина раскрыла свою мечту.