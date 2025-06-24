Гроб с Талызиной вынесли из Театра Моссовета под овации

Гроб актрисы Валентины Талызиной вынесли из Театра имени Моссовета под бурные овации. Об этом сообщает Msk1.ru.

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР, проходившая в театре, закончилась. В начале колонны вынесли портрет Валентины Талызиной и ее медали. Затем вышла ее дочь Ксения Хаирова — ее выводили из здания под руки.

Затем в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище началось отпевание Валентины Талызиной.

Валентины Талызиной не стало 21 июня. Актриса вошла в историю отечественного кинематографа благодаря ролям в фильмах «Ирония судьбы» и «Зигзаг удачи», а ее голосом говорит мама Дяди Федора в «Трое из Простоквашино». В Театре Моссовета, где 24 июня проходит прощание со звездой, она работала на протяжении 67 лет.

Ранее Александр Яцко на прощании с Талызиной зачитал письмо Дмитрия Медведева.