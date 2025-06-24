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Скончался парализованный британский рокер Мик Ральфс

На 82-м году жизни скончался основатель группы Bad Company Мик Ральфс
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Global Look Press

Британский рок-музыкант Майкл «Мик» Ральфс, сооснователь группы Bad Company, ушел из жизни в возрасте 81 года после продолжительной болезни. Об этом сообщается на официальном сайте коллектива.

«Он оставил нам невероятные воспоминания. Он был другом, партнером, удивительным и разносторонним гитаристом, у которого было величайшее чувство юмора», — говорится в сообщении.

В 2016 году у артиста случился инсульт после очередного концертного тура своего коллектива. Причиной смерти называют очередные осложнения. Последние месяцы музыкант жил в доме престарелых.

Накануне стало известно, что после продолжительной борьбы с раком умер участник группы «АукцЫон» Юрий Парфенов. Ему было 79 лет. Лидер группы Олег Гаркуша заявил, что коллега был вежливым, интеллигентным и талантливым артистом. В коллективе музыкант играл на трубе. Он также был солистом на трубе в оркестре Олега Лундстрема.

Ранее умер актер из фильма «Прощай, шпана замоскворецкая…».

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