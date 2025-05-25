Умер актер из фильма «Прощай, шпана замоскворецкая…»

Советский и российский актер театра и кино Лев Бобышев ушел из жизни в возрасте 84 лет. Об этом сообщается на сайте Московского театра кукол (МТК).

«У нас горе. Ушел из жизни наш любимый старейшина, заслуженный артист России Лев Николаевич Бобышев. Мы все звали его Лева», — отмечается в заявлении.

Коллектив театра, где Бобышев проработал более 50 лет, выразил соболезнования родным и близким коллеги.

Причина смерти актера не уточняется.

Бобышев родился 10 февраля 1941 года. В 1967 году он окончил студию под руководством Бориса Аблынина при Московском театре кукол, а в 1973-м — ГИТИС.

Актер был ведущим артистом в театре «Жаворонок», а после того, как учреждение закрылось, устроился в МТК. После 1980-х Бобышев начал играть в кино. Актер снялся в фильмах «Прощай, шпана замоскворецкая…», «Приятного аппетита», «Китайский сервиз» и других.

24 мая скончался актер театра и кино Геннадий Третьяков. Ему было 83 года. Он исполнил роли в таких фильмах и сериалах, как «Мужчины не плачут», «Ваша честь», »Вольф Мессинг: Видевший сквозь время», «Детективное агентство «Иван да Марья», а также «Инсайт» и «Семейный детектив».

До этого в ДТП погибла актриса Елена Земляникина, которая снялась в фильме «Москва слезам не верит». По словам актрисы и телеведущей Екатерины Стриженовой, Земляникина переходила дорогу на красный сигнал светофора, поскольку торопилась к своим студентам. Дочь актеров Любови Стриженовой и Владимира Земляникина умерла утром 14 мая.

Ранее ушел из жизни актер из «Бандитского Петербурга».