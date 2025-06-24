В омском минкульте отреагировали на скандал из-за концерта Гогунского

В омском Минкульте отреагировали на разгоревшийся в сети скандал из-за Дня города в 2025 году, куда приглашены артисты Юлианна Караулова и Виталий Гогунский. Об этом пишет aif.ru.

Пользователей соцсетей возмутило интервью, появившееся в подкасте «Краснова знает» — в нем Гогунский заявил, что «женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении», а в противном случае должна «идти в сад».

Министр культуры Омской области Юрий Трофимов заявил, что в Омске в прошлом году все пришли в восторг от выступления Гогунского.

«По отзывам прошлого года, выступление Виталия Гогунского публике понравилось. Среди зрителей было много девушек и женщин, которые оставили положительные отклики. Именно поэтому в этом году его снова пригласили на праздник», — объяснил он.

Накануне Гогунский получил неожиданную поддержку от своего коллеги Оскара Кучеры.

Ранее за Гогунского вступилась его коллега по сериалу «Универ» Анна Хилькевич.