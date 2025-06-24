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Пригожин рассказал о настоящей жизни Инстасамки

Продюсер Пригожин назвал пару Инстасамки и Moneyken приятной и воспитанной
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о настоящей жизни рэперши Инстасамки и ее супруга и продюсера Moneyken. Наблюдениями он поделился в подкасте Амирана Сардарова.

«Они очень приятные люди в общении. Они не вызвали у меня никакой изжоги», — рассказал он.

Пригожин отметил, что пара отличается скромным и воспитанным поведением и признался в отцовских чувствах к ним. По словам продюсера, они работали вместе и сохранили приятельские отношения.

Настоящее имя 25-летней Инстасамки — Дарья Зотеева. В 2017 году она начала развивать свой блог и сперва прославилась благодаря пранкам. Позже девушка начала музыкальную карьеру.

В 2021 году Роскомнадзор инициировал проверку творчества артистки, запретив песню об АУЕ (организация запрещена в России) из-за пропаганды запрещенной в России субкультуры. В 2023 году после критики активистов Инстасамка убрала из песен мат и спорные высказывания.

В начале июня Пригожин объяснил проблемы с речью у Седоковой и призвал не хейтить ее.

Ранее Кэти Перри выбила лабубу из рук фаната на концерте.

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