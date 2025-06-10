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Пригожин объяснил проблемы с речью у Седоковой и призвал не хейтить ее

Пригожин: проблемы с речью у Седоковой связаны с трагедией с бывшим мужем
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annasedokova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пользователи интернета обрушились с критикой на певицу Анну Седокову после недавнего интервью Светлане Бондарчук. В комментариях они написали, что их удивила речь звезды, и посоветовали ей записаться на курсы сценической речи. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Общественной Службой Новостей заступился за артистку, отметив, что она могла еще не оправиться от трагедии с бывшим супругом.

«Певица потеряла близкого человека, пусть бывшего мужа, но все же... Оправиться после такого крайне тяжело», — напомнил Пригожин.

По его словам, он часто наблюдал, как после пережитых утрат у знаменитостей портится речь, резко меняется настроение и так далее. Что касается комментариев хейтеров о низком интеллекте у певицы, то продюсер категорически с ними не согласился, подчеркнув, что на ее месте после пережитого запинался бы любой человек.

«Нет, ее точно глупой не назовешь. Седокова вполне разумна, просто сложный этап в жизни. И результаты этих стрессов мы видим сейчас», — заключил Пригожин.

До этого Седокова возмутилась из-за негативного комментария в ее адрес от подписчицы в соцсетях. Пользовательница посоветовала Седоковой придерживаться молчания о случившейся трагедии с Янисом Тиммой, поскольку высказывания артистки только «уничтожают веру» у людей в ее скорбь. В ответ певица призвала оставить ее в покое и перестать осуждать человека, не зная всей ситуации. Она подчеркнула, что и без того старается молчать и ничего не говорить.

Ранее адвокат семьи Тиммы заявила, что направила досудебную претензию к Седоковой.

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