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«Лебединое озеро» откроет Летние Балетные Сезоны в РАМТе

В РАМТе в рамках Летних Балетных Сезонов покажут 15 классических постановок
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Пресс-служба проекта «Балетные сезоны»

На сцене Российского академического Молодежного театра (РАМТа) 29 июня стартуют XXIV Летние Балетные Сезоны. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба проекта.

Всего в рамках Летних Сезонов покажут 15 классических постановок: три балета Петра Чайковского — «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик», — «Жизель» Адольфа Адана, «Ромео и Джульетта» и «Золушку» Сергея Прокофьева, «Дон Кихота» и «Баядерку» Людвига Минкуса, «Эсмеральду» Цезаря Пуни, «Бахчисарайский фонтан» Бориса Асафьева, «Спартак» Арама Хачатуряна, «Шопениану» Фредерика Шопена, «Шахерезаду» Николая Римского-Корсакова и «Половецкие пляски» Александра Бородина, а также премьерный концерт-спектакль «Гала-балет» — лучшие хореографические фрагменты из всемирно известных балетов.

Откроет Летние Балетные Сезоны «Лебединое озеро» — главное творение Чайковского, ставшее мировым символом русского балета.29 июня «Лебединое озеро» танцует Русский классический театр балета под руководством Валентина Грищенко, 1 июля --Театр имени Н.Сац.

Также в фестивале примут участие Театр классического балета под руководством Наталии Касаткиной и Владимира Василева и Национальный классический балет под руководством Анны Нехлюдовой.

Летние Балетные Сезоны продлятся до 28 августа, всего на них покажут 76 спектаклей. Изначально проект задумывался для иностранных туристов, посещающих столицу после закрытия театрально-концертного сезона, однако он оказался популярен и среди жителей города. За 23 года спектакли проекта посетили более двух миллионов человек.

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