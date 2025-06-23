Стала известна полная программа фестиваля молодого кино VOICES

В конкурсной программе фестиваля VOICES представят 6 картин из Италии и Франции

Фильмом открытия 12-й Фестиваля молодого кино VOICES станет документальная картина «Наум. Предчувствия» молодого петербургского режиссера Андрея Натоцинского о российском киноведе Науме Клеймане. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Фестиваль пройдет со 2 по 6 июля в Череповце и с 3 по 6 июля в Вологде. Директор VOICES Максим Горбов раскрыл, что лейтмотивом нынешнего года станет «крушение старого мира и зарождение нового». С полной программой и специальными мероприятиями фестиваля можно ознакомится на сайте.

«Пожалуй, главным гала-фильмом всей программы этого года стала картина, которую мы представим последней, на закрытии. Это «Альфа» Жюлии Дюкурно — один из самых нашумевших фильмов прошедшего Каннского кинофестиваля», — сообщили организаторы.

Всего в конкурсной программе VOICES представят шесть картин из Италии, Греции, Франции, Швейцарии и России — «Рецепт счастья» Амели Боннен, «Волки» Михаила Кулунакова, «Воробей в камине» Рамона Цюрхера, «Кьюка: перед концом лета» Костиса Чарамунтаниса и другие.

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