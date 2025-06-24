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Малахов прислал венок на прощание с Талызиной

В Театре Моссовета началось прощание с актрисой Талызиной
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Артем Геодакян/ТАСС

В Театре Моссовета в Москве 24 июня началось прощание с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной. Об этом пишет Msk1.ru.

Телеведущий Андрей Малахов и продюсер Александр Митрошенков прислали на гражданскую панихиду венок.

«Любим и скорбим», — говорится на траурной ленте.

На прощание с Валентиной Талызиной пришли художественный руководитель театра заслуженный деятель искусств РФ Евгений Марчелли, заслуженные артисты РФ, народные артисты РФ. Об усопшей высказался политик Сергей Бабурин.

«Мы прощаемся с тем советским кинематографом, советским театром, который был разный: трепетный и жесткий, ироничный и простой, но всегда добрый. Для всех нас это большая потеря», — заявил он в беседе с журналистами.

Валентины Талызиной не стало 21 июня. Актриса вошла в историю отечественного кинематографа благодаря ролям в фильмах «Ирония судьбы» и «Зигзаг удачи», а ее голосом говорит мама Дяди Федора в «Трое из Простоквашино». В Театре Моссовета она работала на протяжении 67 лет.

Ранее стало известно, что незадолго до кончины Валентина Талызина раскрыла свою мечту.

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