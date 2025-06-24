Валентина Талызина раскрыла свою мечту незадолго до кончины

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина признавалась в одном из последних интервью, что мечтает о новой роли в кино. Ее слова вспоминает mk.ru.

Талызина поговорила с журналистами в январе 2025 года накануне своего 90-летия. Она призналась, что находится в ужасе из-за своего возраста и назвала его «не своим». Певица отметила, что прожила жизнь, не считая «ни годы, ни ботоксы».

«Работа, новая роль — об этом я сейчас мечтаю. <...> Спросите, какая роль, не скажу… Что предлагают, мне мало интересно. Мне больше интересно то, что предлагаю я», — также высказалась артистка.

Актрисы Валентины Талызиной не стало 21 июня после продолжительной болезни из-за рака. Артистка до последнего работала в театре, а свое 90-летие встретила на сцене Театра Моссовета. Актриса вошла в историю отечественного кинематографа благодаря ролям в фильмах «Ирония судьбы» и «Зигзаг удачи», а ее голосом говорит мама Дяди Федора в «Трое из Простоквашино».

Подробнее о том, какой была Валентина Талызина на сцене, в кино и в жизни, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Никас Сафронов хочет написать портрет Путина.