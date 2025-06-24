На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Группа «Мираж» вспомнила о самой удивительной покупке на горонары 90-х

Продюсер Литягин: группа «Мираж» в 90-е купила самолет
close
Пресс-служба группы «Мираж»

Продюсер, композитор и создатель группы «Мираж» Андрей Литягин в беседе с «Газетой.Ru» вспомнил о самой удивительной покупке коллектива на гонорары 90-х.

«Самое мое приятное воспоминание из 80—90-х — сколько мы зарабатывали денег с группой «Мираж». Причем совершенно легально! Мы даже купили самолет», — поделился он.

Однако, по словам Литягина, больше трех месяцев группа эксплуатировать самолет не смогла.

«Были очень большие затраты на аэродромное обслуживание и всякие другие накладные расходы. Но мечта детства воплотилась, полетали некоторое время на Ту-134», — говорит продюсер.

В мае солистка группы «Стрелки» Екатерина Кравцова рассказала, что в 90-е попала в перестрелку на концерте.

«Было страшно. Нас экстренно собрали и вывезли. Слава богу, удалось спастись. Но мы переживали еще долго», — рассказала певица.

Ранее голос VHS-эпохи рассказал о мифе, что фильмы 90-х озвучивал один актер с разными прищепками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами