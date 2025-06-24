Группа «Мираж» вспомнила о самой удивительной покупке на горонары 90-х

Продюсер, композитор и создатель группы «Мираж» Андрей Литягин в беседе с «Газетой.Ru» вспомнил о самой удивительной покупке коллектива на гонорары 90-х.

«Самое мое приятное воспоминание из 80—90-х — сколько мы зарабатывали денег с группой «Мираж». Причем совершенно легально! Мы даже купили самолет», — поделился он.

Однако, по словам Литягина, больше трех месяцев группа эксплуатировать самолет не смогла.

«Были очень большие затраты на аэродромное обслуживание и всякие другие накладные расходы. Но мечта детства воплотилась, полетали некоторое время на Ту-134», — говорит продюсер.

В мае солистка группы «Стрелки» Екатерина Кравцова рассказала, что в 90-е попала в перестрелку на концерте.

«Было страшно. Нас экстренно собрали и вывезли. Слава богу, удалось спастись. Но мы переживали еще долго», — рассказала певица.

Ранее голос VHS-эпохи рассказал о мифе, что фильмы 90-х озвучивал один актер с разными прищепками.