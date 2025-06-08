Участница группы «Стрелки» рассказала о перестрелке на концерте

Участница группы «Стрелки» Кравцова попала в перестрелку на концерте в 90-х

Солистка группы «Стрелки» Екатерина Кравцова рассказала в беседе с изданием «Абзац», что попала в перестрелку на концерте.

Инцидент произошел в 90-х. Кравцова отметила, что никто из артисток не пострадал.

«Было страшно. Нас экстренно собрали и вывезли. Слава богу, удалось спастись. Но мы переживали еще долго», — рассказала певица.

Группа «Стрелки» существовала с 1997 года, состав регулярно менялся. В 2015 году коллектив объявил о воссоединении в золотом составе: Екатерина «Радистка Кэт» Кравцова, Саломе «Тори» Росивер, Светлана «Гера» Бобкина, Мария «Марго» Бибилова. В начале февраля 2017 года Росивер покинула коллектив, и «Стрелки» стали трио.

В августе 2022-го бывшая вокалистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская выиграла суд против балерины Анастасии Волочковой по делу об оскорблении. Суд обязал Волочкову выплатить Любомской компенсацию в размере 200 тыс. рублей. Также артистка обязана возместить выигравшей стороне судебные издержки на сумму 100 тыс. рублей.

Ранее продюсер группы «Стрелки» ответил на слухи о проституции участниц.