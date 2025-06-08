На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Участница группы «Стрелки» рассказала о перестрелке на концерте

Участница группы «Стрелки» Кравцова попала в перестрелку на концерте в 90-х
close
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Солистка группы «Стрелки» Екатерина Кравцова рассказала в беседе с изданием «Абзац», что попала в перестрелку на концерте.

Инцидент произошел в 90-х. Кравцова отметила, что никто из артисток не пострадал.

«Было страшно. Нас экстренно собрали и вывезли. Слава богу, удалось спастись. Но мы переживали еще долго», — рассказала певица.

Группа «Стрелки» существовала с 1997 года, состав регулярно менялся. В 2015 году коллектив объявил о воссоединении в золотом составе: Екатерина «Радистка Кэт» Кравцова, Саломе «Тори» Росивер, Светлана «Гера» Бобкина, Мария «Марго» Бибилова. В начале февраля 2017 года Росивер покинула коллектив, и «Стрелки» стали трио.

В августе 2022-го бывшая вокалистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская выиграла суд против балерины Анастасии Волочковой по делу об оскорблении. Суд обязал Волочкову выплатить Любомской компенсацию в размере 200 тыс. рублей. Также артистка обязана возместить выигравшей стороне судебные издержки на сумму 100 тыс. рублей.

Ранее продюсер группы «Стрелки» ответил на слухи о проституции участниц.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами