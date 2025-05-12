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Голос VHS-эпохи рассказал о мифе, что фильмы 90-х озвучивал один актер с разными прищепками

Автор переводов к тысячам фильмов Дольский опроверг, что у него нашли проблемы с сердцем
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Андрей Дольский/VK

Переводчик и актер озвучивания Андрей Дольский опроверг информацию Telegram-канала Mash, что у него нашли проблемы с сердцем. «Газете.Ru» он рассказал, что общение с медиками было плановым, а также порадовался, что в публикации его сравнили с легендарным Леонидом Володарским.

«Обращался [к врачам], но не с проблемами. Просто обычное обследование раз в полгода в поликлинике, которое наверное у всех кто периодически страдает повышенным давлением. У меня оно на погоду бывает, когда перепады атмосферного давления идут весной и температура за окном скачет из минуса в плюс и обратно. Так что информация, поданная Mash, действительна только в плане обращался, но планово, все остальное не соответствует действительности. Самочувствие? Я перевожу-озвучиваю порядка 15-20 фильмов и сериалов в неделю, стримлю игры 7 дней. По выходным пишу книги. Спасибо за беспокойство о моем здоровье», — сказал он.

Он также не согласился с фразой из публикации канала, который назвал его «гундосым голосом 90-х».

«Гундосым всегда Володарского называли, меня никогда так не называли. В 90-х в «МК» писали, что я самый матерящийся переводчик фильмов (не актер дубляжа), хотя я тогда никогда и слова матом не озвучил в отличие от Михалёва, просто варьировал разные цензурные фразы выйдя за рамки привычных всем твою мать. Пришлось, когда пошли афро-американские фильмы, в которых 90% текста были сплошь матершиными. Дублировал я российские фильмы я всего лишь раз 5 по просьбам их режиссеров, а так я перевел и озвучил самостоятельно порядка 30 тысяч фильмов и сериалов. В этом году официально синхронил церемонию «Оскара» на Rutube у них в офисе. Никто больше этого не делал в этом году. Странно, что об этом никто не написал», — добавил Дольский.

Переводчик порадовался, что его сравнили с Леонидом Володарским, которого не стало два года назад.

«Как может обижать сравнение с легендарным Володарским? А в целом это часть мифа из 90-х, согласно которому был только один переводчик фильмов с набором прицепок на нос на разные голоса. Чего только люди не выдумают. Можно только посмеяться», — заключил Дольский.

12 мая Telegram-канал Mash сообщил, что «тот самый гундосый голос с видеокассет» Андрей Дольский обратился к медикам из-за проблем с сердцем — у него якобы обнаружили гипертоническую болезнь с поражением сердца.

Ранее народный артист РСФСР Сергей Никоненко ответил на слухи о своей болезни.

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