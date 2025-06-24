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Адвокат Прилучного об уголовном деле против беременной Муцениеце: «Я эту историю не отпущу!»

Адвокат Прилучного: беременность Муцениеце не отразится на уголовном деле против актрисы
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Адвокат Павла Прилучного Оксана Даниелова заявила, что недавняя новость о беременности Агаты Муцениеце никак не повлияет на решение звезды «Мажора» о возбуждении уголовного дела против экс-жены. Слова защитницы передает kp.ru.

По словам Даниеловой, Муцениеце «осознанно распространяла заведомо ложные сведения» о суде с Прилучным по определению местонахождения их несовершеннолетнего сына Тимофея.

«Уж как юрист, ее представитель, выступившая «рупором», должна была понимать и осознавать, что за это непременно последует ответственность. <…> Пока дело не будет передано в суд, разумеется, я эту историю никуда не отпущу», — заявила адвокат Прилучного.

20 июня стало известно, что Прилучный намерен привлечь Муцениеце к уголовной ответственности по статье 128.1 УК РФ («Клевета»). Причиной стали высказывания артистки о побоях со стороны экс-супруга, а также том, что актер запрещает ей общаться с сыном.

«В том и дело, что Павел, наоборот, не препятствует общению мамы с сыном. В апреле Тимофей виделся с мамой, ровно тогда, когда она первый и пока единственный раз проявила инициативу», — подчеркнула адвокат Прилучного.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году после десяти лет брака. У них есть двое общих детей — 11-летний Тимофей и 7-летняя Мия.

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