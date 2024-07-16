Стало известно, сколько стоит недвижимость Пугачевой

Стоимость недвижимости Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в России и за рубежом составляет более 4 млрд рублей. Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что у знаменитостей в собственности в Москве и Подмосковье, помимо известного замка в деревне Грязь, есть также столичная квартира родителей Галкина на Новочеремушкинской улице, недвижимость Пугачевой в Филипповском переулке с машиноместом. А еще два гаража и земельный участок в домостроительном комбинате «Творчество».

В американской собственности Пугачевой находится квартира звезды в элитном ЖК «Маджестик Тауэр Бэл Харбор» за $3 млн. Она ее купила в подарок своей дочери Кристине Орбакайте. Своему внуку артистка также приобрела невидимость в Нью-Йорке — именно там сейчас проживает Никита Пресняков со своей супругой. Кроме того, по слухам, Галкин тоже купил себе недвижимость в США во время пандемии.

У знаменитостей также есть собственность в Израиле, которую купил Галкин. Однако, заявляет kp.ru, неизвестно, на кого зарегистрирована эта недвижимость. Кроме того, у пары есть свои квартиры в Латвии и на Кипре.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

Ранее бабушка Никиты Преснякова раскрыла, планирует ли артист детей.