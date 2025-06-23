Бледанс поддержала создание «курсов молодого отца» в России

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс в беседе с Life.ru выступила за инициативу о создании «курсов молодого отца» в России.

По мнению Бледанс, в этой идее нет минусов, так как любое знание пригодится в жизни. Она считает инициативу прекрасной, своевременной и актуальной. Она уверена, что курсы помогут отцам изучить вопросы воспитания, ухода за детьми и их психологией.

«Как минимум это научит мужчин брать ответственность на себя, а не сидеть с бутылкой пива и комментировать, кто какой гол забил, а еще хуже — в соцсетях, у кого какие сиськи», — поделилась артистка.

Бледанс также считает, что такие курсы могут повлиять на отцов детей с особенностями развития. По словам артистки, сейчас в большинстве случаев мужчины отказываются от своего ребенка, если узнают диагноз. Телеведущая призналась, что знает только одного отца, который оставил с собой такого малыша и живет с ним.

23 июня межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» направила в Администрацию Президента, Росмолодежь и профильные комитеты Госдумы предложение создать образовательные курсы для молодых отцов, в рамках которых будут в том числе проводиться практические тренинги по разрешению семейных конфликтов с участием детей.

Ранее Айза оценила идею создать «курсы молодого отца» в России.