Айза оценила идею создать «курсы молодого отца» в России

Блогер Айза-Лилуна Ай (Айза Анохина, экс-супруга рэпера Гуфа) поддержала идею создать в России курсы для молодых отцов. Об этом она рассказала в беседе с Life.

По ее мнению, это «просто потрясающая» инициатива, потому что она облегчит жизнь матерям, которые часто испытывают трудности в воспитании детей. Она отметила, что так мужчины будут налаживать контакт с детьми.

«Воспитание и уход за ребенком — это самая сложная работа. В каких бы проектах я ни участвовала, какие бизнесы бы ни строила, самое сложное для меня до сих пор остается — воспитание и уход за детьми. Я надеюсь, что это пойдет обществу на пользу, потому что рожают не только женщины, не только для себя, рожают оба для семьи», — сказала Айза-Лилуна Ай.

Однако она отметила, что такое обучение поможет не всем. Так, например, блогер призналась, что не стала бы отправлять своих бывших партнеров на подобные курсы.

23 июня межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» направила в Администрацию Президента, Росмолодежь и профильные комитеты Госдумы предложение создать образовательные курсы для молодых отцов, в рамках которых будут, в том числе, проводиться практические тренинги по разрешению семейных конфликтов с участием детей.

Ранее сообщалось, что Айза заподозрила Natan в романе с Дубцовой.