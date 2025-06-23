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В России призвали организовать «курсы молодого отца»

Life: в России могут организовать курсы для молодых отцов
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Freepik.com

В России необходимо создать образовательные курсы для молодых отцов, в рамках которых будут, в том числе, проводиться практические тренинги по разрешению семейных конфликтов с участием детей. Соответствующее предложение межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» направила в Администрацию Президента, Росмолодежь и профильные комитеты Госдумы, передает Life.

После принятия проекта будут также организованы семинары по реализации родительских прав и разбор самых распространенных ошибок, которые допускаются в воспитательном процессе. Авторы документа предложили особенно уделить внимание правовому просвещению, социально-психологическому сопровождению подростков. Кроме того, они призвали создать медиативные службы для гармонизации детско-родительских отношений. Еще один акцент проекта — вопросы профессиональной ориентации и трудоустройства несовершеннолетних.

«В рамках проекта будут проводиться курсы молодого отца, которые будут включать в себя образовательные программы. Необходим комплексный подход», — отметил юрист, председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков.

В начале июня сообщалось, что в Госдуму РФ внесут законопроект о дополнительном двухнедельном отпуске для многодетных родителей. В соответствии с ним предлагается установить ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней работникам, которые имеют трех и более детей, до достижения старшим ребенком 18 лет.

Ранее стало известно, что Госдума ужесточила правила выдачи банковских карт подросткам.

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