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Элджей нарисовал мочой сердце для возлюбленной

Super: рэпер Элджей нарисовал мочой сердце на асфальте
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sayonaraboy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Элджей (Алексей Узенюк – настоящее имя) испражнился в общественном месте. Об этом сообщает Super.

Издание опубликовало ролик, в котором Узенюк нарисовал мочой сердце на асфальте для своей девушки, певицы Анны Онановой (ANIKV). После этого пара поцеловалась.

19 июля Элджей впервые опубликовал фото в обнимку с певицей ANIKV. На фото он обнимался с исполнительницей и сопроводил снимок эмодзи в виде пары, которая держалась за руки. Певица также репостнула кадр к себе в соцсети.

Элджей был женат на блогерше Анастасии Ивлеевой с 2018 по 2021 год. По словам Ивлеевой, они расстались, поскольку оказались не готовы к семейной жизни. Блогерша признавалась в интервью Ксении Собчак, что тяжело переживала развод, поскольку супруг ей заменял всех. Ивлеева сменила фамилию мужа через два года после развода.

В декабре 2024-го Ивлеева вышла замуж за предпринимателя и телеведущего Филиппа Бегака. 28 мая Ивлеева и Бегак сыграли свадьбу

Ранее свекровь Ивлеевой назвала своего сына жестоким.

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