На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Парк культуры
Размер текста
А
А
А

Свекровь Ивлеевой назвала своего сына жестоким: «Мне ее жаль»

Свекровь Ивлеевой Дарья заявила, что ее жаль блогершу из-за жесткости сына
close
_agentgirl_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мать мужа Ивлеевой Филиппа Бегака Дарья Семенова уточнила в беседе со «СтарХитом», что знакома с блогершей, они вместе гуляли на свадьбе.

Таким образом Семенова опровергла сообщения в СМИ якобы Бегак до сих пор не познакомил мать со своей женой. При этом художница отметила, что близко не общается не только с Ивлеевой, но и сыном. «СтарХит» отмечает, что художница относится к Ивлеевой «снисходительно», так как она стала уже минимум третьей ее невесткой за последние годы.

«Я не традиционная свекровь, всех жен Филиппа мне жаль — у моего сына жесткий характер. И жесток он не только к женам. Фил не терпит лжи, лености, безответственности», — заявила родительница.

Семенова заявила, что главной женщиной в жизни наследника считает не Ивлееву, а его дочь Василису.

Еще 10 декабря Анастасия Ивлеева сообщила, что вышла замуж. Позднее выяснилось, что новым мужем блогерши стал предприниматель и телеведущий Филипп Бегак. 28 мая Ивлеева и Бегак сыграли свадьбу во второй раз, куда не пригласили Семенову.

Ивлеева уже состояла в браке. Осенью 2019-го блогерша вышла замуж за рэпера Элджея. Однако в 2021 году знаменитости объявили о расставании. По словам Ивлеевой, они расстались, поскольку оказались не готовы к семейной жизни.

Бегак был женат на фотографе Виталине Строкач, которая родила ему дочь Василису. Второй супругой телеведущего оказалась модель Анастасия Абрютина.

Ранее стало известно, что Джиган записал трек с 13-летней дочерью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами