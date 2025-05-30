Свекровь Ивлеевой назвала своего сына жестоким: «Мне ее жаль»

Мать мужа Ивлеевой Филиппа Бегака Дарья Семенова уточнила в беседе со «СтарХитом», что знакома с блогершей, они вместе гуляли на свадьбе.

Таким образом Семенова опровергла сообщения в СМИ якобы Бегак до сих пор не познакомил мать со своей женой. При этом художница отметила, что близко не общается не только с Ивлеевой, но и сыном. «СтарХит» отмечает, что художница относится к Ивлеевой «снисходительно», так как она стала уже минимум третьей ее невесткой за последние годы.

«Я не традиционная свекровь, всех жен Филиппа мне жаль — у моего сына жесткий характер. И жесток он не только к женам. Фил не терпит лжи, лености, безответственности», — заявила родительница.

Семенова заявила, что главной женщиной в жизни наследника считает не Ивлееву, а его дочь Василису.

Еще 10 декабря Анастасия Ивлеева сообщила, что вышла замуж. Позднее выяснилось, что новым мужем блогерши стал предприниматель и телеведущий Филипп Бегак. 28 мая Ивлеева и Бегак сыграли свадьбу во второй раз, куда не пригласили Семенову.

Ивлеева уже состояла в браке. Осенью 2019-го блогерша вышла замуж за рэпера Элджея. Однако в 2021 году знаменитости объявили о расставании. По словам Ивлеевой, они расстались, поскольку оказались не готовы к семейной жизни.

Бегак был женат на фотографе Виталине Строкач, которая родила ему дочь Василису. Второй супругой телеведущего оказалась модель Анастасия Абрютина.

Ранее стало известно, что Джиган записал трек с 13-летней дочерью.