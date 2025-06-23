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Скончался актер из «Бандитского Петербурга»

Актер Евгений Стратан скончался на 57-м году жизни
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Гамма-Продакшн

Российский актер Евгений Стратан ушел из жизни 12 мая 2025 года в возрасте 56 лет. Об этом сообщает «Кино-театр.ру».

Сообщается, что артист скончался у себя на родине — в Молдавии. Известно, что недавно артист перенес инсульт.

Стратан начал свою кинокарьеру в 2005 году и быстро завоевал признание зрителей. Широкую популярность среди зрителей ему принесли роли в популярных сериалах «Сонька Золотая Ручка» и «Тайны следствия». Также зрители запомнили его по участию в таких проектах, как «Бандитский Петербург», «Лиговка», «Литейный» и «Улицы разбитых фонарей − 9». Всего в кинокарьере артиста было 23 картины.

Недавно стало известно о другой утрате из мира кино. Советский и российский актер, сценарист и режиссер Вячеслав Богачев умер в возрасте 77 лет. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. В качестве актера он известен ролями в фильмах «В круге первом», «Романовы: венценосная семья», «Анна Карамазофф» и «Темные аллеи».

Ранее умер актер из фильма «Прощай, шпана замоскворецкая…».

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