На концерте Джареда Лето в Казахстане спели на русском

Фанаты основателя группы 30 Seconds To Mars Джареда Лето пели песни на русском языке на концерте артиста в Казахстане. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Во время выступления Лето в Алматы на площадке выключили свет. Из-за этого пропал звук. Россияне спели «Батарейку», «Знаешь ли ты», «Коня» и другие российские треки.

В декабре 2024 года Telegram-канал «НЕБОЖЕНА» заявлял, что Джаред Лето снова поблагодарил на русском языке своих фанатов из России на концерте в Эр-Рияде. Он признался, что боится говорить «слишком много», поскольку не хочет проблем.

Таким образом Лето сделал отсылку к октябрьскому концерту в Белграде. Во время выступления он спросил, много ли на концерте в Сербии россиян — их оказалось больше, чем сербов. Лето пообещал собравшейся публике, что проведет концерт в России. Также он заявил о планах выступить и на Украине.

Позднее министерство иностранных дел Украины осудило солиста группы 30 Seconds To Mars за его слова о желании выступить в России. Его обвинили в «оскорблении тех, кто жертвует жизнью ради защиты свободы».

Ранее Джареда Лето обвинили в сексуальных домогательствах к подросткам.