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Джаред Лето боится проблем из-за поддержки российских фанатов

У певца Джареда Лето начались неприятности после концерта в Белграде

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Global Look Press

Певец Джаред Лето снова поблагодарил на русском языке своих фанатов из России на концерте в Эр-Рияде. Об этом сообщает Telegram-канал «НЕБОЖЕНА».

«Я не буду говорить слишком много, поскольку не хочу много проблем», — отметил артист.

Таким образом, Лето сделал отсылку к октябрьскому концерту в Белграде. Во время выступления он спросил, много ли на концерте в Сербии россиян — их оказалось больше, чем сербов. Лето пообещал собравшейся публике, что проведет концерт в России. Также он заявил о планах выступить и на Украине.

Позднее министерство иностранных дел Украины осудило солиста группы 30 Seconds To Mars за его слова о желании выступить в России. Его обвинили в «оскорблении тех, кто жертвует жизнью ради защиты свободы».

Группа 30 Seconds To Mars неоднократно приезжала с концертами в Россию, а в 2015 году провела целый российский тур, выступив в 13 городах. Солист коллектива Джаред Лето в интервью агентству ТАСС в 2018 году говорил, что очень любит российскую публику.

Ранее актриса Лариса Гузеева призналась, что ей невесело за границей.

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