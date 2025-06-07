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Джареда Лето обвинили в сексуальных домогательствах к подросткам

Издание AirMail опубликовало обвинения в адрес Джареда Лето о домогательствах
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Mike Segar/Reuters

Издание AirMail опубликовало материал под названием «Культ Лето», в котором ряд женщин обвинили актера и певца Джареда Лето в домогательствах. По их словам, это происходило, когда они были подростками.

В материале говорится, что все описанные эпизоды проходили в 2000-х годах. Большинству девушек, которые рассказали о домогательствах, на тот момент было 16-20 лет. Они подчеркнули, что подобные действия со стороны Лето «долгое время были секретом».

Музыкант, как утверждают девушки, задавал им интимные вопросы. К одной из них он вышел голый «с торчащими» гениталиями, при другой он начал мастурбировать.

В статье напомнили, что еще в 2005 году газета New York Post публиковала материал о любви Лето к «девушкам помоложе». Анонимный источник тогда рассказал изданию, что музыкант любит переписываться с 16- и 17-летними подростками.

В 2015 году режиссер Джеймс Ганн, известный по фильму «Стражи Галактики», обвинил Джареда в соцсетях в связи с несовершеннолетними. Позже пост был удален.

Представители Джареда Лето категорически отрицают обвинения.

Ранее P.Diddy не признал вину по новым обвинениям.

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