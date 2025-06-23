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Особенная дочь Лолиты вышла из-под опеки бабушки: «Я чуть не поседела!»

Певица Лолита заявила, что ее дочь Ева с синдромом Аспергера стала жить одна
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Телеграм-канал «Лолита Милявская»

Певица Лолита Милявская рассказала в Telegram-канале, что ее 26-летняя дочь Ева сообщила о намерении выйти из-под опеки бабушки месяц назад.

Милявская призналась, что «чуть не поседела», узнав о решении дочери, которая страдает от синдрома Аспергера — нарушения психического развития, из-за которого человек, среди прочего, испытывает определенные трудности в социальном взаимодействии.

«Сначала я подумала, что мне нужны срочно таблетки и пошла к психиатру. Но врач сказал, что мне ничего не нужно. Слегка успокоительные и отпустить ребенка <…> Я всю жизнь молилась и просила дать ей силы быть самостоятельной, ведь родители не вечны. Это начало большого взрослого пути», — сказала Лолита.

Прошедший месяц, заявила Милявская, показал ей, что Ева готова к самостоятельной жизни. Она призналась, что в квартире наследницы пахнет так, как не пахнет в ее столичных апартаментах.

«Конечно, я не за абсолютную свободу, ее не бывает. Если любишь — контролируешь. Но ведь любовь еще заключается в том, чтобы отпустить», — отметила артистка.

Милявская в 2022 году призналась, что у дочери есть проблемы со здоровьем. Исполнительница родила раньше срока, и у девочки развилось заболевание — синдром Аспергера. Заболевание не помешало девушке получить высшее образование: Ева окончила филологический факультет Варшавского университета, продемонстрировав родительнице «блестящие результаты».

Ранее стало известно, что бывший муж Гагариной тайно женился на своей ученице.

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