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«Сулейман все испортил»: Волочкова рассказала о мечте родить Керимову наследника

Балерина Волочкова рассказала, что мечтала подарить сына Сулейману Керимову
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Ирина Иорданова

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что во время романа с предпринимателем Сулейманом Керимовым мечтала родить ему сына, однако «он сам все испортил». В беседе с Общественной Службой Новостей она заявила, что ничего не знает о возможных отношениях бизнесмена с актрисой Агатой Муцениеце, добавив, что без нее он не будет счастлив ни с одной женщиной.

Артистка подчеркнула, что не имеет отношения к личной жизни предпринимателя, подчеркнув, что между ними теперь целая пропасть. При этом она заверила, что ни одна женщина не сможет быть с ним счастлива, как и он не будет счастлив ни с кем, кроме нее. Балерина также добавила, что когда-то сама мечтала родить ему наследника.

«Но Сулейман сам все испортил. Он заявил, что заберет мальчика в Дагестан к своим теткам. Ну а то, что я мать — это никого не интересовало. И это обстоятельство отбило желание рожать для него наследника», — заявила балерина, призвав отстать от нее с вопросами о возможной связи Керимова с Муцениеце.

Напомним, до этого появились слухи, что актриса ждет ребенка от Керимова – утверждалось, что их отношения могли стать причиной развода звезды с Павлом Прилучным. Позднее актриса сообщила о беременности от своего возлюбленного Петра Дранги, который сделал ей предложение – пара планирует провести свадьбу в июле. При этом Сергей Дворцов заявил, что брак Муцениеце и Дранги может быть пиар-проектом, который помогает скрывать роман с влиятельным бизнесменом .

Ранее дочь Волочковой назвала брак «греховным сожительством».

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