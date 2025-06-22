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Дочь Волочковой назвала брак «греховным сожительством»

Балерина Волочкова заявила, что ее дочь считает брак греховным сожительством
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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Super поддержала, что дочь Ариадна не расписалась с мужем Никитой Григоряном.

По словам Волочковой, Ариадна не видит необходимости в штампе в паспорте. Как отметила балерина, дочь считает брак «греховным сожительством». Артистка согласилась с ней. По ее мнению, брак хорошим делом не назовешь.

«Я сама не ставила штамп в паспорте, хотя у меня были две дворцовые свадьбы. В Екатерининском дворце в Санкт-Петербурге. И следующий день в Юсуповском дворце в Москве. Этот штамп не нужен. Я вообще не приемлю эти штампы», — поделилась танцовщица.

Ариадна обвенчалась с Никитой в Санкт-Петербурге в апостольской церкви Екатерины.

В январе Волочкова призналась, что не будет покупать квартиру дочери. Волочкова считает, что отец Ариадны, бизнесмен Игорь Вдовин, должен взять на себя покупку квартиры и все расходы на свадьбу дочери. На данный момент известно, что свадьбу оплатит сама Волочкова.

Ранее Волочкова пожаловалась, что не имеет звания народной артистки.

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