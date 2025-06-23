Рудковская понадеялась, что Киркоров пойдет на поправку после поцелуя с Бузовой

Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале понадеялась, что народному артисту России Филиппу Киркорову придаст сил недавний поцелуй с певицей Ольгой Бузовой.

Накануне СМИ опубликовали ролик, как Бузова и Киркоров поцеловались на концерте Димы Билана в «Лужниках» на глазах у многотысячной публики. Певица также пообщалась на мероприятии со своим экс-возлюбленным Давой, и его женой Мари Краймбрери.

«Надеюсь, этот живительный поцелуй даст сил нашему другу [Киркорову], который идет на поправку, и уже начал активную светскую жизнь с шоу своих друзей», – написала Рудковская в личном блоге.

25 апреля Филипп Киркоров получил ожоги во время выступления в Санкт-Петербурге. Из-за пиротехнического оборудования, прикрепленного к спине, у него загорелся рукав пиджака во время исполнения песни «Черная пантера». У певца диагностировали бурсит — воспаление суставов после ожога.

Рудковская отмечала в начале июня, что Киркоров до сих пор не восстановился после ожога. Она советовала певцу не торопиться организовывать много концертов и сосредоточиться на реабилитации.

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