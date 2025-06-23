На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Олег Майами спас тонущую женщину на Пхукете: «Еле вытащил»

Певец Олег Майами сообщил, что спас тонущую женщину в Таиланде
close
miamioleg_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Олег Майами вспомнил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как спас женщину во время своей недавней поездки на Пхукет.

Майами уточнил, что в этом году впервые посетил Таиланд в несезон — и вместо отдыха столкнулся с «кошмаром».

«Там тонут люди, они застревают между волн. Там реально очень опасно! Вот у меня произошла ситуация, я не делился нигде. Я спас женщину...» — начал певец.

На тонущую в море женщину, уточнил Майами, ему указали друзья незнакомки, которые стояли на берегу. Артист признался, что «включил бесстрашие», и, не думая о ни о чем, помог женщине выбраться из моря.

«Еле ее вытащил, потому что она была чуть-чуть такая тяжеленькая», — подчеркнул он.

По словам Майами, женщину откачали, а также его работу похвалили местные спасатели. Певец вспомнил, что также «предъявил» друзьям женщины за то, что они просто стояли и «тыкали пальцами» в момент происшествия.

«Я вот совершенно не считаю себя каким-то героем, но я реально спас человека», — подытожил певец.

В начале мая сообщалось, что Майами устроил дебош во время концерта кавер-группы «Сборище» из Москвы в одном из клубов. Певца обвинили в неуважительном поведении к артистам.

Ранее сообщалось, что 80-летний Антонов попал в больницу с сердечным заболеванием.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами