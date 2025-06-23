Олег Майами спас тонущую женщину на Пхукете: «Еле вытащил»

Певец Олег Майами вспомнил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как спас женщину во время своей недавней поездки на Пхукет.

Майами уточнил, что в этом году впервые посетил Таиланд в несезон — и вместо отдыха столкнулся с «кошмаром».

«Там тонут люди, они застревают между волн. Там реально очень опасно! Вот у меня произошла ситуация, я не делился нигде. Я спас женщину...» — начал певец.

На тонущую в море женщину, уточнил Майами, ему указали друзья незнакомки, которые стояли на берегу. Артист признался, что «включил бесстрашие», и, не думая о ни о чем, помог женщине выбраться из моря.

«Еле ее вытащил, потому что она была чуть-чуть такая тяжеленькая», — подчеркнул он.

По словам Майами, женщину откачали, а также его работу похвалили местные спасатели. Певец вспомнил, что также «предъявил» друзьям женщины за то, что они просто стояли и «тыкали пальцами» в момент происшествия.

«Я вот совершенно не считаю себя каким-то героем, но я реально спас человека», — подытожил певец.

В начале мая сообщалось, что Майами устроил дебош во время концерта кавер-группы «Сборище» из Москвы в одном из клубов. Певца обвинили в неуважительном поведении к артистам.

Ранее сообщалось, что 80-летний Антонов попал в больницу с сердечным заболеванием.