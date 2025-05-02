Олег Майами устроил дебош в одном из клубов Москвы: «Так себя вести, Олежка, не надо»

Певец Олег Майами устроил дебош во время концерта кавер-группы «Сборище» из Москвы в одном из клубов. Об этом сообщает Telegram-канал «Алена, блин!».

Судя по опубликованному каналом ролику, Майами захотел сыграть на скрипке во время выступления «Сборища», после чего один из музыкантов коллектива доверил артисту свой инструмент. Когда музыкант начал показывать Майами, как играть, то тот в грубой форме сказал ему отойти, используя при этом матерные выражения.

«Как минимум, это больше неуважение к артисту. Так себя вести, Олежка, не надо. Ты теперь не Олег Майами, а «Олег Смычок»!» — прокомментировал инцидент лидер кавер-группы.

Фронтмен коллектива подчеркнул, что потом Майами уронил скрипку. Он осудил артиста за неуважительное поведение к музыкантам и инструменту.

Telegram-канал добавляет, что Майами не только матерился со сцены, но также требовал от зрителей аплодисменты за свою игру.

В ноябре 2024 года певица Ольга Бузова спровоцировала слухи о романе с рэпером Олегом Майами. На концерте в честь восьмилетия сольной музыкальной карьеры Бузовой артисты поцеловались. Они исполнили на мероприятии свой вышедший трек «Такси», а под конец выступления Майами притянул Бузову к себе за талию и поцеловал. При этом позже знаменитости опровергли слухи о романе.

Ранее сообщалось, что пианист-пироман пытался припугнуть Лигалайза, но поджег не ту дверь.