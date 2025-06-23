Россиянин из Quest Pistols Show открестился от украинских артистов: «Мое племя – за любовь!»

Солист группы Quest Pistols Show Иван Криштофоренко (он же — VA․NO) добивается того, чтобы запретить украинским артистам исполнять его песни, сделанные в рамках проекта. Об этом артист сообщил Telegram-каналу Mash.

Бойзбэнд Quest Pistols Show был создан в 2014 году, став перезапуском группы Quest Pistols. Музыкант Криштофоренко был единственным россиянином в коллективе, который начал распадаться во время пандемии COVID-19, — а «потом пандемия плавно перешла в СВО».

«Спустя какое-то время я узнаю, что ребята собирают свой старый состав [оригинальной Quest Pistols]. Они выпускают песни на украинском языке, используя Quest Pistols Show. Кучу информации стерли. Было ощущение, что меня не существовало на протяжении всех этих 10 лет», — заявил Криштофоренко.

Артист возмутился, что группа Quest Pistols зарабатывает деньги на композициях, которые он создал, а также использует разработанный им визуал проекта. Эти деньги, пожаловался Криштофоренко, артисты отправляют на нужды ВСУ. Певец уточнил, что не подписывал контракт о расторжении с проектом Quest Pistols Show.

«Я хотел бы очистить репутацию Quest Pistols Show, потому что мы изначально были за любовь, доброту и танцы. Внести ясность, что Quest Pistols и Quest Pistols Show — две разные группы. Мое племя — за любовь!» — подытожил артист.

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