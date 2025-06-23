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Белый объяснил, почему не может вернуться в Россию: «Загонят навсегда»

Стендап-комик Белый заявил, что не может вернуться в РФ из-за боязни тюрьмы
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ruslan_belyy_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Стендап-комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) пожаловался в рамках YouTube-проекта «Давайте вместе сделаем шоу» на невозможность своего возвращения в Россию из-за боязни тюрьмы.

«Помните, были такие мотивирующие поговорки: жизнь нужно прожить так, чтобы ты имел возможность жить, например, в Испании. И вот я сейчас живу в Испании, но не могу в России. То есть я могу жить где угодно, но не в России. Сюр!» — заявил юморист.

Белый признался, что нынешняя ситуация навеяла ему детские воспоминания: когда он отказывался возвращаться домой, поскольку боялся, что родители не разрешат снова выйти на улицу.

«Я, конечно, могу вернуться [в Россию], но там такая ситуация… Помните, как в детстве, когда вы гуляете и хотите пить, но такие: «Не, не пойду домой сейчас. Загонят навсегда!» У меня такая сейчас история с Россией», — пошутил Белый.

В ноябре 2024 года Белый рассказывал, что жизнь в Испании обходится ему значительно дороже, чем в Москве. По его словам, будучи в Москве, он никогда не обращал внимания на цены на бензин и прочее. Юморист стал интересоваться расходами только в эмиграции. Также комик отмечал, что цены в Барселоне выше не только московских, но и берлинских в полтора раза.

Ранее Алексей Поддубный заявил, что Лорак могут посадить на Украине.

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