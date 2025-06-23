Билан о личной жизни: «Буду женихом!»

Певец Дима Билан исполняет песню «Я тебя отвоюю» на одной ноге, поскольку боится, что слова трека станут реальностью. Об этом артист рассказал Telegram-каналу «Звездач» перед своим концертом на ВТБ Арене в Москве.

По словам Билана, многие артисты верят, что произнесенные ими слова в композициях становятся реальностью.

«Оттого, что я стою на одной ноге в песне «Я тебя отвоюю». [В тексте есть строчка], что я не буду ничьим женихом… Буду и хочу!» — признался исполнитель.

Билан отметил, что также скрещивает пальцы, когда произносит текст о женихе. Артист верит, что подобного рода «заморочки» застрахуют его от нежелательной судьбы.

В конце апреля Билан шутил, что не женится в ближайшие 300 лет. Он опубликовал в личном блоге юмористический ролик, в котором рассекретил свою дату свадьбы.

43-летний певец никогда не был женат. Детей у него тоже нет. Из открытых источников известно, что музыкант встречался с моделью Еленой Кулецкой и экс-участницей t.A.T.u. Юлей Волковой.

В 2021-м певец раскрывал, что состоял в отношениях с девушкой «из тусовки Тимати». Певец признавался, что у него должно было родиться двое детей от возлюбленной, но у той дважды случился выкидыш.

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