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Умер известный по «Куклам» актер Владимир Доронин

Актер Владимир Доронин из «Кукол» на НТВ умер в 69 лет
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kino-teatr.ru

На 70-м году жизни скончался российский актер Владимир Доронин. Об этом сообщает сайт «Кино-театр.ру».

По его информации, Доронин умер 5 июня.

Мужчина родился 12 ноября 1955, учился на режиссерском отделении Московского государственного института культуры, а работал в Московском театре кукол. Доронин появлялся в программе Куклы» на НТВ, «Лукоморье» на телеканале «Россия», а также в передачах «Сказочный город» и «Жили-были» на ТВЦ. С 2003 года он играл Енота Енотовича в передаче «Шишкин Лес».

В конце мая в Санкт-Петербурге на 70-м году жизни скончался артист театра-фестиваля «Балтийский дом» Александр Кабанов. Здесь он выходил на сцену в течение 25 лет. В том числе Кабанов исполнил роли Робинзона в «Бесприданнице» Островского, Гаева в «Вишневом саде» Чехова, Воланда в «Мастере и Маргарите» Булгакова, Василия Позднышева в спектакле «Семья» по повести Льва Толстого «Крейцерова соната» и Старика в «Старике и море» Хемингуэя. Кроме того, он снимался в сериалах. Например, сыграл вора Лешу-Носа в «Бандитском Петербурге» и отчима Гены в «Седьмой руне» и несколько раз появился в эпизодах «Улиц разбитых фонарей».

Ранее у звезды «Лица со шрамом» не выдержало сердце.

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