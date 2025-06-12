У звезды «Лица со шрамом» не выдержало сердце

В США в 87 лет скончался актер Харрис Юлин, сыгравший в фильме «Лицо со шрамом» роль коррумпированного полицейского Мела Бернштейна. Об этом сообщает The People со ссылкой на его близких.
Как уточняется, мужчина умер в Нью-Йорке во вторник, 10 июня, от остановки сердца.
«Юлин был частью авангарда поколения, которое страстно заботилось об актерском мастерстве», — отметили члены его семьи в пресс-релизе.
Юлин родился в Лос-Анджелесе в 1937 году. Его фильмография насчитывает более 100 картин. В том числе он появился во второй части «Охотников за привидениями», фильмах «Тренировочный день» и «Другая женщина». А в 1996 году Юлина выдвигали на премию «Эмми» в номинации «Лучший приглашенный актер в комедийном телесериале» за роль гангстера во «Фрейзере», а 2019 года его номинировали на премию Гильдии киноактеров США за работу над сериалом «Озарк». На счету Юлина также шесть бродвейских постановок. На этой неделе он должен был приступить к работе над сериалом «Американская классика», где у него была главная роль.
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