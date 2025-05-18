Ушел из жизни актер из «Бандитского Петербурга»

В Санкт-Петербурге на 70-м году жизни скончался артист театра-фестиваля «Балтийский дом» Александр Кабанов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Артист родился 26 января 1956 года в Магадане, куда были сосланы его репрессированные родители. В театре рассказали, что Кабанов учился у режиссера и народного артиста Зиновия Корогодского. Сначала работал в ТЮЗе им. Брянцева, а в 1999-м присоединился к труппе «Балтийского дома». Здесь Кабанов выходил на сцену в течение 25 лет. В том числе он исполнил роли Робинзона в «Бесприданнице» Островского, Гаева в «Вишневом саде» Чехова, Воланда в «Мастере и Маргарите» Булгакова, Василия Позднышева в спектакле «Семья» по повести Льва Толстого «Крейцерова соната» и Старика в «Старике и море» Хемингуэя.

«Ведущий артист театра с равным вниманием и силой погружался в материал от Ф.М. Достоевского («Сцены из мертвого дома») до Агаты Кристи («Свидетель обвинения»), невероятно точно воплощал суть и характер человека эпохи от Уильяма Шекспира до Дмитрия Данилова», — говорится в пресс-релизе.

Там отметили, что Кабанов также занимался педагогической деятельностью в «Российском государственном институте сценических искусств».

Кроме того, он снимался в сериалах. Например, сыграл вора Лешу-Носа в «Бандитском Петербурге» и отчима Гены в «Седьмой руне» и несколько раз появился в эпизодах «Улиц разбитых фонарей».

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