Назван гонорар Алексея Кортнева в России

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев решил зарабатывать в России. Об этом сообщает издание «Абзац».

По словам издания, Кортнев и его группа готовы выступить на частном мероприятии в России за 1,5 миллиона рублей. В райдере коллектива прописана «нормальная еда», овощи и фрукты. Помимо минеральной воды и кофе музыканты просят у организатора бутылку вина, бутылку водки и кефир.

Кортнев просит оплатить услуги врача-фониатра в случае необходимости. Особым пожеланием стал охранник у сцены.

В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Кортнев якобы уехал в США после начала специальной военной операции на Украине, а после вернулся.

10 февраля Кортнев ответил на хейт по поводу своего якобы отъезда. Он признавал, что часто дает концерты в Европе, Америке и Азии, однако вырученные с них средства тратит в России. Кортнев также отмечал, что ни разу не делал во время шоу антироссийских высказываний.

Ранее был раскрыт гонорар Баскова за выступления у олигархов.