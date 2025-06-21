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Цискаридзе признался, что его «вырубает» в начале «Щелкунчика»

Цискаридзе сообщил, что ненавидит балеты «Щелкунчик» и «Лебединое озеро»
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Михаил Метцель/ТАCC

Народный артист России, ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе во время встречи с поклонниками перед выступлением своих выпускниц в Челябинском театре оперы и балета признался, что терпеть не может «Щелкунчика» и «Лебединое озеро», передает Ura.ru.

Артист балета поделился, что его «вырубает» в начале первого акта «Щелкунчика».

«Думаю, что каждый артист балета не переносит «Щелкунчика» и «Лебединое озеро», потому что мы исполняем их очень много лет и постоянно, и эта музыка звучит непрерывно», — сказал Цискаридзе.

Он добавил, что последние 12 лет, будучи главой академии, постоянно репетирует «Щелкунчика».

Каждый год в декабре Цискаридзе привозит своих воспитанников из Академии русского балета имени А.Я. Вагановой из Санкт-Петербурга в Москву, чтобы показать балет «Щелкунчик» на сцене Кремлевского дворца. В 2025 году на выпускном спектакле его ученики также показали «Белый акт» из балета «Лебединое озеро».

Ранее ученица рассказала, за что Цискаридзе выгонял с учебы.

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